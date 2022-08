Anadia acolhe estágio da equipa sénior de basquetebol do SL Benfica

A equipa sénior masculina de basquetebol do Sport Lisboa e Benfica (SLB) escolheu o Município de Anadia para a realização do seu estágio de pré-época que decorrerá de 15 a 20 de agosto.

Os treinos, seguindo nota do município anadiense, vão ter lugar no Pavilhão de Desportos de Anadia, localizado no Complexo Desportivo de Anadia, e irão decorrer à porta aberta, permitindo que os treinadores e jogadores dos clubes do Município possam assistir aos mesmos, podendo interagir com o staff técnico e com os atletas.

No primeiro dia (15), os treinos decorrem das 17h às 19h. Nos dias 16 e 17, das 10h às 11h30 e das 17h às 19h. Nos dias 18 e 19, das 17h às 19h. No último dia (20 de agosto), das 10h às 12h.

De sublinhar que a equipa sénior do SLB disputa a principal competição nacional de basquetebol, a Liga Betclic masculina, cuja temporada se inicia a 24 de setembro.

De salientar ainda que o Sangalhos DC também irá disputar esta competição nacional. De acordo com o sorteio do calendário, o primeiro jogo que oporá as duas formações (Sangalhos e Benfica) está agendado para o dia 15 de outubro, no Complexo Desportivo de Sangalhos.