Campo de Padel é vencedor do Orçamento Participativo de Mira

O projeto Padel To You, que se baseia na construção de um campo de padel ao ar livre, é o grande vencedor do Orçamento Participativo deste ano do Município de Mira.

Esta proposta tem como objetivo “a construção de um campo de padel ao ar livre nas Cabeças Verdes, alargando assim, a oferta desportiva gratuita oferecida aos munícipes de Mira, e logo de uma modalidade em crescimento, sendo esta uma nova valência no concelho”, refere nota daquela autarquia.

Nesta edição, estiveram a votação três projetos. O projeto submetido pela Associação Cultural e Recreativa do Seixo de Mira saiu vencedora, seguido do projeto “Saúde na Gândara”, do Clube Domus Nostra, e do Parque Desportivo e de Lazer de Carromeu, proposto pela Associação de Melhoramentos e Cultura de Carromeu.