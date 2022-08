Coldplay em Coimbra já é oficial – bilhetes estão à venda a partir de quinta-feira

É oficial. Os Coldplay anunciaram hoje as próximas datas da digressão mundial, a Spheres World Tour, marcada para 2023, confirmando o concerto em Portugal. Como avançámos aqui, a banda de Chris Martin vai fazer lotar, certamente, a 17 de maio do próximo ano o Estádio Cidade de Coimbra.

Os bilhetes, revelou a promotora Everything is New, estarão à venda a partir da próxima quinta-feira, 25 de agosto. Os preços variam entre os 65 euros e os 150 euros.

O último concerto dos Coldplay em Portugal aconteceu há dez anos, no Estádio do Dragão, no Porto.

O primeiro concerto da digressão dos Coldplay na Europa será precisamente em Coimbra, a 17 de maio, seguindo-se Barcelona, com duas datas (a 24 e 25 de maio) e Manchester a 31 de Maio. Para Junho, dia 1, há concerto em Manchester, seguindo-se Cardiff (a 6 de junho), Nápoles a 21 de junho e Milão, que receberá dois espetáculos, a 25 e 26 do mesmo mês.

Em julho, os Coldplay estão no dia 1 em Zurique, 5 e 6 em Copenhaga, 8 e 9 em Gotemburgo e encerram a série de concertos em Amesterdão, a 15 e 16 de julho.

Não está confirmada, oficialmente, uma segunda data para o concerto da banda britânica em Portugal.