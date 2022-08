Dança une povos de várias nacionalidades em Águeda

O Festival Internacional de Dança de Águeda, organizado pelo Grupo de Danças e Cantares de Vale Domingos, em parceria com a Câmara Municipal de Águeda, voltou a encher, na noite do passado dia 4 de agosto, a tenda AgitÁgueda, no Largo 1.º de Maio, num autêntico encontro de culturas que interligou, a pretexto das danças tradicionais, povos de várias nacionalidades: Polónia, Paraguai, Canadá e Israel.

Antes do evento propriamente dito, as comitivas das várias nacionalidades foram recebidas no Salão Nobre da Câmara Municipal, com destaque para a presença da embaixatriz de Israel em Portugal que acompanhou o grupo israelita e o festival.

“Sejam bem-vindos a Águeda, à cidade mais colorida de Portugal”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, que agradeceu diretamente a Revital Shapira pela disponibilidade para acompanhar o evento. “É uma honra tê-la connosco”, declarou.

A embaixatriz enalteceu o encontro e a troca de culturas que promove, antecipando a certeza de que “vai ser um bom festival”.

