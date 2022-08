Novo Minimercado Andreia abre no Mamodeiro

O comércio de proximidade volta a estar na preferência dos consumidores. Que o diga Andreia Miranda, proprietária do Minimercado Andreia, localizado em Oiã e que agora abre um segundo espaço comercial, no mesmo ramo de atividade, em Mamodeiro, que pertence ao concelho vizinho de Aveiro.

O novo espaço abre ao público no próximo sábado, dia 13, na freguesia de N.ª S.ª de Fátima – Mamodeiro (Rua Direita, a 200 metros da capela do lugar). Surge num local estratégico “nem muito longe, nem muito perto do minimercado de Oiã”, e vem preencher uma lacuna existente na localidade, realça Andreia Miranda sobre esta “filial”, mais focada na área do minimercado: “O serviço que temos em Oiã de florista pode ser solicitado e vai de uma loja para a outra”, explica.

O novo espaço está ainda dotado de uma secção de frescos (fruta e legumes), imagem de marca do Minimercado Andreia, integrando ainda uma garrafeira de excelência. “Em termos de mercearia terá tudo o que tem a loja de Oiã”, acrescenta.



Notícia completa na edição impressa ou digital