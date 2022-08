OP Cantanhede: Jovens têm até 15 de setembro para apresentar propostas

Termina a 15 de setembro o período de apresentação de propostas ao Orçamento Participativo Jovem, cuja 1.ª edição já está a decorrer, pelo que o Município de Cantanhede reitera o desafio lançado aos jovens entre os 16 e os 30 anos para que apresentem uma ideia ou um projeto que promova o interesse público local.

A apresentação de propostas pode ser efetuada mediante inscrição prévia na plataforma existente no site do Município de Cantanhede.

As áreas temáticas centram-se na Educação formal e não formal; Património e Ciência; Emprego; Saúde; Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Urbanismo, Reabilitação e Requalificação; Igualdade e Inclusão Social; Cultura, Desporto e Turismo.

De acordo com o regulamento, “a proposta deve ser específica e bem delimitada no que respeita à sua execução, pelo que os participantes deverão atribuir uma designação à proposta de investimento, descrevê-la de forma sucinta e indicar o valor do investimento até ao valor máximo de 50 mil euros”.

Para o período entre 15 de setembro e 15 de outubro está prevista a análise técnica das propostas, decorrendo a votação durante um mês, até 15 de novembro, através do site do município (www.cm-cantanhede.pt) ou de forma presencial nas instalações da Câmara Municipal de Cantanhede. O projeto vencedor será anunciado até 16 de dezembro de 2022.

Mais informações aqui .