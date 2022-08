Regulamento de incentivos e benefício fiscais em consulta pública no município de Anadia

O projeto de Regulamento de Incentivos e Benefícios Fiscais, criado pela Câmara Municipal de Anadia, encontra-se em consulta pública para recolha de sugestões dos interessados.

Este regulamento, avança o município, “visa apoiar não só o empreendedorismo, o investimento e criação de empresas, bem como as instituições sem fins lucrativos e as famílias”.

A presente proposta de regulamento integra a concessão de isenções e benefícios fiscais às empresas, às instituições sem fins lucrativos e às famílias, relativamente a impostos e outros tributos a cuja receita o Município tenha direito, bem como apoios municipais ao empreendedorismo, ao investimento e criação de empresas.

O Município pretende com este Programa, “gerar dinâmica e atrair investimento, sobretudo investimento que se traduza em emprego e de interesse municipal, que acrescentem valor à economia local”, lê-se na nota enviada pela autarquia.

Áreas estratégicas

As áreas de investimento podem ser várias, no entanto são consideradas estratégicas para o concelho as seguintes: Vitivinicultura e Enologia, Mobilidade Suave, Desporto, Ambiente, Saúde e Bem-estar, Cerâmica, Tecnologias da Informação e Comunicação e ainda o setor Agrícola e Florestal. A aposta nestes setores prende-se com a valorização dos recursos endógenos do concelho, bem como, com a cultura empresarial existente, que constituem fatores estratégicos para o desenvolvimento económico.

