Semana da Mobilidade na Mealhada terá iniciativas abertas à comunidade

A Câmara Municipal da Mealhada adere à 21.ª edição da Semana Europeia da Mobilidade (SEM) e à 23.ª do Dia Europeu Sem Carros, cujo tema central é “Combina e Move-te!”, que decorre de 16 a 22 de setembro, com múltiplas iniciativas dirigidas à população. O objetivo é sensibilizar para os benefícios da atividade física e de um espaço público livre de automóveis.

O Dia Europeu Sem Carros, que se assinala a 22 de setembro, é um dos pontos altos da semana. O centro da cidade da Mealhada estará fechado ao trânsito e, em vez de circulação automóvel, haverá iniciativas como uma gincana de bicicleta, aulas de step, pilates, treino localizado, avaliações nutricionais ou masterclass Funk 231.

O Parque da Cidade da Mealhada é outro dos palcos desta Semana da Mobilidade: para ali estão previstas atividades para seniores, no âmbito do programa “+ Movimento pela Sua saúde”, e uma Caminhada pela Paz, no dia 21 de agosto, que este ano se reveste de um simbolismo especial de apelo à Paz, convidando-se os participantes a vestirem uma t-shirt branca. Haverá ainda gincanas de bicicleta e Peddy Paper da Mobilidade.

O programa é extenso e vai a todas as freguesias do Município. Serão organizadas Ações de Sensibilização, numa organização conjunta com Comando Territorial da GNR, alusivas aos cuidados a adotar quando se caminha na via pública, seguindo-se as caminhadas de 4/ 5 quilómetros. Aos participantes será entregue um passaporte, que deverá ser carimbado em cada uma das caminhadas. Aqueles que apresentem o passaporte totalmente carimbado, terão como prémio um bilhete duplo de cinema, no Cineteatro Messias.

No dia 18 de setembro, na União de Freguesias de Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro, realiza-se o “Encontro das Duas Rodas”, um passeio de 17 quilómetros, cuja partida está marcada para as 9h30, na Quinta dos Coutos.

A Semana Europeia da Mobilidade realiza-se anualmente, de 16 a 22 de setembro, proporcionando aos cidadãos europeus uma semana inteira de atividades dedicadas à mobilidade sustentável, com o objetivo de se facilitar um debate alargado sobre a necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, em particular no que toca à utilização do automóvel particular.

A adesão à Semana da Mobilidade é uma das iniciativas enquadradas na subscrição, por parte do Município da Mealhada, do Pacto de Autarcas para a Energia e Clima 2030.

Programa

16, 19, 20 e 21 de setembro

9h30 às 16h30 | Parque da Cidade da Mealhada

Gincana de bicicleta e Peddy Paper da Mobilidade

16 de setembro

20h30 às 22h l Jardim Municipal da Pampilhosa

Pampilhosa, Caminhada Combina e Move-te!

17 de setembro

20h30 às 22h l Jardim Municipal de Barcouço

Barcouço, Caminhada Combina e Move-te!

18 de setembro

9h30 às 12h30 l Quinta dos Coutos

Encontro das Duas Rodas (passeio de cerca de 17 quilómetros)

19 de setembro

20h30 às 22h l Largo da Igreja de Casal Comba

Casal Comba, Caminhada Combina e Move-te!

20 de setembro

10h às 12h l Parque da Cidade da Mealhada

+ Movimento pela sua saúde

20h30 às 22h l Fonte de São João

Luso, Caminhada Combina e Move-te!

21 de setembro

14h30 às 15h30 l Parque da Cidade da Mealhada

Caminhada pela Paz

20h30 às 22h l Jardim Municipal da Vacariça

Vacariça, Caminhada Combina e Move-te!

Marcações: centroambiental@cm-mealhada.pt ou 231 205 389

Recomendações: cada participante deverá levar a sua garrafa de água e calçado apropriado para caminhar

22 de setembro

9h às 21h l Mealhada

Dia Europeu Sem Carros

9h30 – 16h30 – Gincana de bicicleta e avaliações nutricionais gratuitas | CMM

9h30 – Masterclass infantil | CMM

11h – Treino funcional | Cross Company, FBOX

16h30 – Aula Pilates | R66

18h – Aula de Step | Cross Company

19h – Treino localizado | FBOX

20h – Masterclass Funk 231 | DWH com Bárbara Duarte

As ruas encerradas ao trânsito são: Rua Eduardo Alves de Matos, no troço compreendido entre a Av. Dr. Manuel Lousada e o entroncamento com a Rua Armindo Pêga; Avenida 25 de Abril, entre a Rua Eduardo Alves de Matos e o entroncamento com a Rua Ponte de Viadores; e, Rua em frente à Câmara Municipal, que liga a Av. Dr. Manuel Lousada e a Rua Eduardo Alves de Matos), das 9h às 21h.

17h às 19h l Parque da Cidade da Mealhada

+ Movimento pela sua saúde

As inscrições nas atividades são obrigatórias até 24 horas antes de cada atividade e podem ser feitas em https://bit.ly/semmobilidade22 .

As juntas de freguesia, a Biblioteca Municipal da Mealhada e o Centro de Interpretação Ambiental darão apoio na inscrição através do formulário eletrónico.

Recomendações: cada participante deverá levar a sua garrafa de água e calçado apropriado para caminhar.