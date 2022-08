Um outro olhar sobre os carnavais na exposição “Foliar entre Montes e Mar”

A Exposição interativa “Foliar entre Montes e Mar” será inaugurada esta quinta-feira, dia 18 de agosto, às 21h, na Galeria do Gedepa, no Mercado Municipal da Pampilhosa. Até 28 de agosto, aproveite para ter um outro olhar sobre os carnavais de Mealhada, Mira e Góis.

Esta exposição resulta de uma candidatura ao Programa Cultura em Rede, com o projeto “Foliar entre Montes e Mar” que une os municípios de Mealhada, Mira e Góis em torno das suas principais tradições carnavalescas.

Pretendendo promover um produto turístico diferenciador, com base no património cultural, na herança histórica e nas vivências da população, as tradições de carnaval de cada município são abordadas de várias perspetivas e sob várias linguagens, resultando numa proposta inclusiva e que pode ser usufruída multissensorialmente.