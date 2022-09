1500 cães e gatos exibem-se na Exposição Canina e Felina de Aveiro

O evento volta ao Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, no fim de semana de 24 e 25 de setembro.

Cerca de 1.500 animais, entre cães e gatos de várias raças, participam nas provas e nos concursos da Exposição Canina e Felina Internacional de Aveiro 2022. Este que é um dos eventos mais importantes e prestigiados do setor em Portugal realiza-se no fim de semana de 24 e 25 de setembro, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.

Este ano, Aveiro foi também a cidade portuguesa escolhida para receber o MWS 2022 – “Mediterranean Winner Show”. Trata-se de uma grande prova mundial da felinicultura, onde participam exemplares de várias raças.

A par do concurso internacional, realizam-se as exposições especializadas das raças portuguesas e das raças Retrievers, Bouledogue Francês, Pastores Britânicos e Épagneul Pequinês. Uma mostra da raça Boxer está igualmente prevista.

As principais demonstrações caninas (sábado e domingo, da parte tarde) vão ser transmitidas através da página no Facebook.

A pensar num fim de semana de muita diversão, os visitantes dispõem de uma zona comercial e de uma zona de restauração. Para os mais pequenos, um espaço infantil com dois insufláveis, modelagem de balões e pinturas faciais foi também preparado.

O bilhete de entrada no recinto custa 2,50 euros por pessoa e é válido para uma entrada. As crianças até aos 11 anos de idade, inclusive, entram gratuitamente.

O evento é coorganizado pela Câmara Municipal de Aveiro, pela Aveiro Expo, E.M., pelo Clube Português de Canicultura e pelo Clube Português de Felinicultura. O evento tem o apoio do Glicínias Plaza Shopping Center, da Policlínica Veterinária de Aveiro, do Diário de Aveiro, da Rádio Terra Nova e das revistas Dogs PT Magazine e Cats PT Magazine.

Programa completo

Sábado, dia 24 de setembro

21ª Exposição Canina Nacional de Aveiro (pavilhões A e B e recinto exterior)

10h – início das provas e julgamentos

14h30 – exposições especializadas das raças Retrievers e Bouledogue Francês

15h – grandes prémios (best in show)

13ª Exposição Felina Internacional de Aveiro (pavilhão A)

Mediterranean Winner Show 2022 (pavilhão A)

10h – cerimónia de abertura do Mediterranean Winner Show 2022

11h – início das provas e julgamentos

10h às 18h: zona comercial; praça da alimentação; espaço infantil com insufláveis

Domingo, dia 25 de setembro

14ª Exposição Canina Internacional de Aveiro (pavilhões A e B e recinto exterior)

10h – início das provas e julgamentos

14h30 – exposições especializadas das raças Pastores Britânicos e Épagneul Pequinês

14h30 – exposição especializada das Raças Portuguesas

14h30 – mostra da raça Boxer

15h – grandes prémios (best in show)

13ª Exposição Felina Internacional de Aveiro (pavilhão A)

Mediterranean Winner Show 2022 (pavilhão A)

10h30 – grandes prémios gatos domésticos (best in show – categorias 4)

11h30 – grandes prémios (best in show – categorias 2)

14h30 – grandes prémios (best in show – categorias 3)

15h30 – grandes prémios (best in show – categorias 1)

10h às 18h: zona comercial; praça da alimentação; espaço infantil com insufláveis

Horário de abertura ao público (sábado e domingo): 10h às 18h

Horário das bilheteiras (sábado e domingo): 10h às 17h