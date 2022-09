“Repensar o Turismo” serve de mote a palestra que assinala Dia Mundial do Turismo em Cantanhede

O Município de Cantanhede vai assinalar, no próximo dia 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo, efeméride promovida pela Organização Mundial do Turismo cujo mote é, este ano, “Repensar o Turismo”.

Agendada para as 15h, a iniciativa é especialmente dirigida aos alunos do 3.º Ciclo do Ensino Secundário, mas qualquer interessado pode participar, bastando para isso inscrever-se através do mail turismo@cm-cantanhede.pt ou pelo telefone 231410155, até ao limite da lotação do auditório da Biblioteca Municipal.

A abertura da sessão estará a cargo do vice-presidente da Câmara Municipal, Pedro Cardoso, a anteceder uma apresentação dos serviços municipais de turismo e das respetivas funções, seguindo-se uma palestra sobre “Repensar o Turismo para um Futuro mais Sustentável”, por Ana Moita Francisco, mestre em Gestão Estratégica de Destinos Turísticos e Gestora de Projetos de Destinos Sustentáveis na Biosphere Portugal.

Com mais de 15 anos de experiência na área de consultoria em turismo, atividade que concilia com o ensino e formação, quer no Turismo de Portugal, quer na Escola Superior de Educação de Coimbra, onde é docente, Ana Moita Francisco tem participado em equipas de projeto de vários planos estratégicos e de desenvolvimento turístico, nacionais e internacionais.

Mais recentemente, tem desenvolvido projetos de certificação e melhoria de desempenho de sustentabilidade, nomeadamente em projetos como o Centro Sustentável e o Programa Regional para o Ecoturismo e Sustentabilidade do Alentejo e Ribatejo.