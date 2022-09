Anadia assinala “Semana Europeia do Desporto”

Uma vez mais, o Município de Anadia vai associar-se à “Semana Europeia do Desporto”, através da realização de um conjunto de atividades desportivas dirigidas à população, com o objetivo de criar hábitos de vida saudável e promover o desporto e a atividade física em estabelecimentos de ensino, espaços ao ar livre, locais de trabalho e ginásios.

A iniciativa vai decorrer, entre os dias 25 e 30 de setembro, com um leque variado de ações que decorrerão em vários locais, nomeadamente Piscinas Municipais de Anadia, Parque Urbano de Anadia, Avelãs de Cima e de Caminho (Rota das Avelãs), EB1 de Aguim e Casa do Povo de Amoreira da Gândara.

A “Semana Europeia do Desporto” inicia, no dia 25, com o percurso pedestre “Rota das Avelãs”. A concentração tem lugar pelas 9h30, junto à Igreja Paroquial de S. Pedro, em Avelãs de Cima. Para o dia 26, está programado um dia aberto no Complexo Desportivo de Anadia, entre as 9h e as 21h, com entrada gratuita para os utilizadores de aula livre nas piscinas municipais, courts de ténis e campo de futebol sintético de 7.

No dia 27, terá lugar uma sessão de ginástica geriátrica “Movimento Sénior é Vida”, das 10h30 às 12h, na Casa do Povo de Amoreira da Gândara. No dia 28, a EB1 de Aguim é palco do projeto “A Brincar também se aprende”, entre as 11h e as 12h.

No Dia Mundial do Coração, 29 de setembro, o Parque Urbano de Anadia recebe, às 18h30, a “Caminhada pelo Coração”. A “Semana Europeia do Desporto” termina com uma aula de ciclismo para crianças que decorrerá das 18h30 às 20h, nas imediações das Piscinas Municipais de Anadia, numa parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo.

A “Semana Europeia do Desporto” é uma iniciativa da Comissão Europeia, sendo desenvolvida em Portugal pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. O principal tema da campanha continua a ser “#BeActive” que deverá incentivar cada um a estar ativo durante a “semana”, mas também a permanecer ativo durante todo o ano.

À exceção dos dias 27 e 28 de setembro, restritas aos utentes da Casa do Povo de Amoreira da Gândara e à comunidade educativa da EB1de Aguim, respetivamente, todas as restantes atividades são de participação livre e gratuita.