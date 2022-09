Automobilista de 68 anos morre no IC2 após colisão com camião

Um homem de 68 anos morreu, esta tarde, após o veículo ligeiro que conduzia ter embatido contra um camião, no IC2, na zona do Bicarenho, Anadia. O óbito foi declarado no local.

O alerta para os Bombeiros foi dado às 14h42. Segundo apurámos no local, a vítima mortal circulava no sentido Águeda-Anadia e terá desviado a direção na faixa de rodagem, indo embater no camião, que circulava no sentido contrário. O motorista do camião encontra-se em estado de choque.

No local estão 12 operacionais e 5 meios terrestres, dos Bombeiros de Anadia e de Águeda.

Os veículos envolvidos no acidente ainda estão a ocupar a via, pelo que a estrada está cortada ao trânsito. No sentido Norte-Sul, o trânsito está a ser desviado para uma estrada secundária junto à empresa Madeicentro, enquanto que no sentido Sul-Norte, o trânsito está a ser desviado por São João da Azenha.