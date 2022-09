Biblioteca da Mealhada disponibiliza plataforma de leitura gratuita de jornais e revistas

A Biblioteca Municipal da Mealhada vai disponibilizar aos seus leitores um serviço digital inovador que permite aceder gratuitamente a diversos jornais e revistas, tanto nacionais como internacionais: o PressReader.

Todos os leitores da Rede de Bibliotecas de Mealhada (que inclui a Biblioteca Municipal, a Biblioteca Itinerante, as bibliotecas escolares, o Pólo de Leitura do Luso e a Biblioteca da Junta de Freguesia da Pampilhosa) poderão aceder à plataforma digital PressReader, que lhes confere acesso gratuito, direto e integral a mais de 7 mil publicações periódicas, de cerca de 150 países e em mais de 60 línguas.

Para aceder a este serviço é apenas necessário estar registado como utilizador numa das bibliotecas da Rede de Bibliotecas de Mealhada, sendo que, com o “login” e “password” da biblioteca, o leitor pode aceder ao Pressreader, descarregando a app para dispositivos móveis ou utilizando o site www.pressreader.com.

“Todos os munícipes poderão, a partir do seu telemóvel ou computador, ler todos os dias muitos dos principais jornais do país e do mundo, sem qualquer custo e com a maior das comodidades. Não temos dúvidas de que uma comunidade é tão mais desenvolvida quanto mais informada for e, por isso, a importância que atribuímos a este serviço” sublinha Gil Ferreira, vereador da Cultura da Câmara Municipal da Mealhada.

Queremos que os munícipes vejam na Biblioteca muito mais do que o local onde se vai recolher e devolver livros. É um local de acolhimento físico dos nossos leitores, mas também cada vez mais digital, e é também um dos principais instrumentos para a formação, para educação e para cultura da nossa comunidade”, refere o autarca.