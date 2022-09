Câmara da Mealhada anuncia lista de investimentos e apoios para o ano escolar

No campo da ação social escolar, o executivo municipal tomou a decisão de alargar os auxílios económicos ao 1.º CEB e os subsídios às escolas do 1.º CEB e jardins de infância.

Na cerimónia de receção à comunidade educativa, que teve lugar na quinta-feira, dia 8, no Cineteatro Messias, o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, elencou os domínios que têm sido alvo da ação da autarquia, no último ano letivo e na preparação do novo, e garantiu que o município será “aliado e parceiro empenhado e comprometido” com os projetos e desafios das instituições de ensino existentes no município. Equipamentos escolares, refeições, transportes, apoios sociais, recuperação e ampliação de valências são alguns dos investimentos já realizados e em curso apresentados pela autarquia.

Na receção à comunidade educativa, o presidente da Câmara realçou a necessidade de ter “uma equipa forte na autarquia e nas escolas” para fazer face às responsabilidades decorrentes da transferência de competências para os municípios na área da educação.

O autarca listou alguns dos domínios onde a ação do município tem incidido, de uma forma particular, no último ano letivo e na preparação do ano que se inicia, começando por revelar quais as Atividades de Enriquecimento Curricular que os alunos terão ao dispor, com opções tão diversificadas como a expressão musical, as atividades lúdico-expressivas, a programação e robótica, o xadrez, o inglês e a atividade física-desportiva.

No âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família (pré-escolar), cujo funcionamento está previsto decorrer de 1 de setembro de 2022 a 18 de agosto de 2023, comunicou um reforço do apoio financeiro de mais de 26,9% ao Centro Social da Junta de Freguesia de Casal Comba e de mais de 30,89% à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Antes.

Quanto às refeições escolares, António Jorge Franco fez saber que todos os estabelecimentos de ensino dispõem de refeitório ou espaço adaptado. “Nenhuma escola fica de fora nesta matéria. Conseguimos dar resposta a uma situação há tanto tempo reclamada pelos pais”, regozijou-se.

No campo da ação social escolar, o executivo municipal tomou a decisão de alargar os auxílios económicos ao 1.º CEB e os subsídios às escolas do 1.º CEB e jardins de infância. “No 1.º escalão, aumentámos o apoio de 16 para 40 euros e no 2.º escalão de 8 para 30 euros”, informou. O executivo decidiu ainda aumentar a quantidade e abrangência das bolsas de estudo e de mérito e proporcionar transporte gratuito para todos os alunos dos diferentes níveis de ensino, esta última medida em vigor desde o ano letivo passado.

Ao nível da preparação do ano letivo que se avizinha, o presidente da Câmara anunciou que está terminada a obra da Escola Secundária, que foram adquiridos mobiliário escolar, material didático e equipamento informático e apetrechados os balneários. Na EB2 da Mealhada, acrescentou que estão em fase de preparação obras de conservação e requalificação dos edifícios e do espaço exterior, na EB1 de Antes transmitiu a informação de que será colocada uma cobertura polivalente e na EB1 de Barcouço construído um refeitório.

Dando a conhecer alguns dos programas a decorrer, abarcados pela ação do município, António Jorge Franco concluiu dizendo esperar que a comunidade educativa veja na Câmara da Mealhada um aliado para os seus projetos e encare o município como “um parceiro empenhado e comprometido com a educação”, uma mensagem que foi reforçada pelo vereador da Educação, Gil Ferreira, presente também na cerimónia, tal como os diretores do Agrupamento de Escolas da Mealhada e da Escola Profissional Vasconcellos, Fernando Trindade e Carlos Sousa, respetivamente.