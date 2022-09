Câmara e Agrupamento de Escolas receberam comunidade educativa

Cumprindo a tradição e antes do ano início de mais um ano letivo, a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) receberam a comunidade educativa, reforçada este ano quer em número de alunos, quer de professores.

A iniciativa da autarquia, em parceria com o AEOB, levou ao Quartel das Artes, na manhã desta sexta-feira, os professores e pessoal não docente, técnicos, auxiliares que vão entrar em funções para o ano letivo 2022/23.

Álvaro Reis, diretor do AEOB, vincou as parcerias existentes com o Agrupamento para “desenvolver e aprofundar” o projeto educativo, destacando a Câmara de Oliveira do Bairro como maior parceiro, assim como todas as Juntas, o Conservatório de Música da Bairrada, o Instituto de Educação e Cidadania, entre outros, num lote de “parcerias que também se vão fortalecendo e aprofundando”.

O presidente da Câmara, Duarte Novo, também deu as boas vindas à comunidade educativa e mostrou preocupações para aquilo que os próximos meses podem trazer em termos económicos e sociais, mas pegou nos desafios superados durante a pandemia para vincar “a resiliência” que as escolas e a comunidade educativa mostraram. “Safámo-nos, fizemos um bom trabalho”.

Num ano letivo em que a a autarquia e o Agrupamento ganham uma nova escola, com a posse administratriva do antigo IPSB, o autarca avançou que aquele equipamento está a receber obras essenciais que “vão continuar a permitir que o nosso concelho tenha melhores condições” a este nível.

Por tal – acrescentou Duarte Novo – os outros equipamentos do concelho ligados à educação “têm condições excecionais”, ficando a faltar a intervenção na Escola Secundária, que aguarda verbas ao abrigo da transferência de competências em termos de investimentos, que “estão na prioridade nacional”, completou.

No Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro o novo ano letivo será reforçado com mais 42 professores – para já, uma vez que há concursos em aberto – para um total de 267.

Quanto ao número de alunos, o AEOB tem este ano um total de inscritos de 2920, quando há um ano atrás eram 2777.

No final, a comunidade educativa recebeu a agenda escolar oferecida pelo município, com as mensagens de boas vindas do diretor do agrupamento, da vereadora da educação e do diretor do Instituto Profissional da Bairrada.

