Curso da Universidade de Aveiro na Cerâmica Rocha

Oliveira do Bairro acolhe Curso de Informática e Comunicação Organizacional do ISCA-UA.

A Cerâmica Rocha, em Oliveira do Bairro, recebeu esta terça-feira a sessão solene de abertura do Curso de Informática e Comunicação Organizacional, promovido pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração (ISCA) da Universidade de Aveiro.

Este equipamento vai acolher uma das turmas, de até 25 alunos, do referido Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP), no ano letivo que agora se inicia, dando seguimento ao protocolo de colaboração celebrado em fevereiro passado, entre o Município de Oliveira do Bairro e a Universidade de Aveiro.

Na cerimónia, Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, referiu que “o facto deste executivo ter conseguido trazer o ensino universitário para o concelho, os fez recordar novamente da razão de estarem na política, trabalhando com o objetivo de servirem a sua comunidade, ficando esta como uma marca indelével do seu mandato e do que pretendem para o concelho, quer a nível educativo, na formação dos jovens, como em termos económicos, na criação de recursos humanos especializados, fundamentais para o tecido empresarial da região”.

“É, para mim, uma realização pessoal e profissional o facto de estarmos hoje aqui, em Oliveira do Bairro, a iniciar um curso superior num edifício que estava, até há poucos anos atrás, em ruinas”, referiu o autarca. “Recuperámos um importante património industrial e colocámo-lo ao serviço da população, neste caso, na área da Educação”, finalizou.

Sandra Soares, Vice-Reitora da Universidade de Aveiro (UA), explicou que “a Universidade de Aveiro pretende ser, cada vez mais, uma universidade global, mas sem perder a ligação com a região, e penso que este é um excelente exemplo disso mesmo”. “Estamos num espaço fantástico, que segundo me confidenciou o Sr. Presidente, está preparado para ser flexível, que vai sendo ajustado à medida das necessidades, quer dos docentes, quer dos estudantes, e nós estamos completamente disponíveis para fazer esse exercício, para fazer essa construção convosco”, referiu a representante da UA.

Por seu lado, Elisabete Vieira, Diretora do ISCA – UA, historiou o início deste processo, referindo que, na sequência do repto lançado pela Universidade de Aveiro, para apresentarem candidaturas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, “olhámos para a região e achámos que Oliveira do Bairro era uma boa aposta”, para a “deslocalização de um dos nossos cursos”. “O primeiro telefonema que fiz, para falar deste curso, foi ao Sr. Presidente da Câmara”, referiu. “Qual não foi o meu espanto, porque muitas vezes temos a noção de que é difícil estabelecermos estes contactos, ao constatar que a recetividade foi imediata”, confidenciou Elisabete Vieira. “Muito obrigado ao Sr. Presidente, porque foi graças a esse primeiro contacto que estamos aqui hoje”, acrescentou a responsável pelo ISCA.

Na apresentação oficial do Curso de Informática e Comunicação Organizacional, é referida a sua “natureza muito prática”, com o objetivo de “formar técnicos capazes de propor, desenvolver e implementar soluções que deem respostas tecnológicas às necessidades das organizações, recorrendo às tecnologias de informação e comunicação e aos sistemas de informação, assim como dotá-los de competências para desenvolverem conteúdos e medidas que promovam a comunicação digital das organizações”.

“O reconhecimento da necessidade de profissionais com este perfil e da boa recetividade dos diplomados no mercado de trabalho”, pode ainda ler-se, “foi o propulsor para esta parceria, levando à decisão de descentralizar, desta forma, o ensino da Universidade de Aveiro para a zona sul do distrito”.

Com a deslocalização desta oferta educativa, pretende-se ainda promover “a oferta de recursos humanos qualificados necessários para suportar o desenvolvimento e a modernização empresarial do Concelho de Oliveira do Bairro e das regiões envolventes”, constatando-se que “este município possui um tecido empresarial e industrial sólido e dinâmico capaz de absorver os diplomados que resultarão desta oferta formativa”.

A segunda fase de candidaturas a este curso vai decorrer entre 21 e 26 de setembro.