Dia Internacional do Idoso assinalado em Anadia

O Dia do Idoso vai ser assinalado pela Câmara Municipal de Anadia, no próximo dia 30 de setembro (sexta-feira), com um almoço-convívio destinado aos seniores do concelho.

À semelhança das anteriores edições, o evento irá decorrer no Pavilhão de Desportos de Anadia, pelas 12h30, seguindo-se, a partir das 14h30, uma tarde de animação musical.

Segundo nota da autarquia “podem participar, gratuitamente, os utentes das instituições de solidariedade de Anadia, assim como outros seniores residentes na área do município”, pelo que, qualquer pessoa interessada em participar, que tenha idade igual ou superior a 65 anos e com domicílio no concelho, deverá efetuar a sua inscrição até ao próximo dia 23 setembro, no Serviço de Ação Social do Município de Anadia, no Centro Cultural de Anadia, no Vale Santo (junto ao recinto da Feira da Vinha e do Vinho).

Para o efeito, terá de apresentar um documento de identificação, bem como um comprovativo de morada (por exemplo, um recibo de água ou luz). As inscrições são presenciais e limitadas, sendo a sua aceitação realizada por ordem de chegada.

O Dia Internacional do Idoso, comemorado anualmente a 1 de outubro, foi instituído pela Organização das Nações (ONU), com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa.