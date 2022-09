Executivo anadiense aprova voto de pesar pelo falecimento de João Venâncio Marques

O executivo da Câmara Municipal de Anadia aprovou, na reunião do passado dia 8 de setembro, um Voto de Pesar pelo falecimento de João Venâncio Marques, como “reconhecimento pela dedicação a Anadia, pelo espírito de colaboração que sempre emprestou na sua ação e nas suas atividades, em particular à autarquia, e por todo o trabalho desenvolvido em prol do concelho”.

Em nota de imprensa, o executivo camarário destaca o “anadiense de coração e apaixonado pela sua terra”, “reconhecidamente um homem altruísta e genuíno que dedicou grande parte da sua longa existência a colecionar recortes de notícias de jornais de interesse de Anadia, da região e de um vasto universo de personalidades que guardava religiosamente em arquivo.

João Venâncio Marques, também conhecido como João “Pirata”, “deixou uma marca e um legado incomparáveis”, lê-se ainda naquela nota que sublinha o facto de João Venâncio Marques (que foi durante décadas colaborador assíduo do Jorna da Bairrada), ter sido “detentor de um património que orgulhosamente partilhava sempre que era solicitado para tal”, tendo por diversas ocasiões colaborado com o Município de Anadia, nomeadamente com a Biblioteca Municipal de Anadia, tendo sido, inclusivamente, o primeiro subscritor e titular do Cartão Anadia Sénior.

João Venâncio Marques teve uma vida associativa também muito ativa, tendo pertencido aos órgãos sociais de várias associações e instituições, nomeadamente a Banda de Música de Anadia, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia, Anadia Futebol Clube e Santa Casa da Misericórdia de Anadia. “Viveu em e para Anadia”, frisa ainda a nota da autarquia.