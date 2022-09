Jovem de 20 anos morreu num acidente no IC2 em Águeda

Jovem de 20 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu no local depois de choque frontal com camião.

Um jovem de 20 anos morreu esta manhã, no IC2, em Águeda, na sequência de uma colisão frontal entre uma viatura ligeira, onde seguia, e um camião, informou fonte dos Bombeiros de Águeda.

O alerta para o acidente ocorrido entre as Zonas Industriais do Vale do Grou e de Barrô (traseiras da Revigrés) foi dado pelas 6h47.

Segundo apurámos, a vítima mortal do acidente ficou encarcerada, não resistindo aos ferimentos. O óbito foi declarado no local pelo médico da VMER.

Às 9h30 o trânsito ainda estava condicionado naquela principal via rodoviária da região, no sentido norte-sul.

Estiveram no local 17 operacionais dos Bombeiros de Águeda, apoiados por sete viaturas (incluindo a VMER).