Pampilhosa: Fernando Abrantes deixou comando dos bombeiros por limite de idade

Fernando Abrantes cessou funções, esta quarta-feira, como comandante dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa, por ter atingido o limite de idade.

O comandante Fernando Abrantes conta no seu currículo com 31 anos ao serviço daquele corpo de bombeiros.

Ontem, quarta-feira, no quartel dos Bombeiros da Mealhada, estiveram presentes 59 elementos de comando do Distrito de Aveiro e do Comando Distrital, na cerimónia para agraciar Fernando Abrantes com um louvor da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, na pessoa do Exmo. Sr. Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Filipe Fernandes, pela sua conduta, ações desenvolvidas e qualidades reveladas.

Aproveitamos para parabenizar o Sr. Comandante Fernando Abrantes por mais um aniversário e agradecer pelos anos que serviu esta nobre causa.

Muito obrigado!

Como comandante em substituição, até tomada de posse do novo comandante, fica a Adjunto de Comando Ana Rute Dias.