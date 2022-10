Climatização melhorada em duas Unidades de Saúde do concelho de Anadia

As Unidades de Saúde de Vilarinho do Bairro e de São Lourenço do Bairro vão ser alvo de melhoramentos ao nível da climatização.

O Município de Anadia celebrou recentemente um protocolo de colaboração com a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) para a realização de pequenas obras de requalificação, ao nível do sistema de climatização nestas duas unidades de saúde.

O objetivo é “dotar aquelas instalações de condições mínimas de conforto, indispensáveis à prestação dos devidos cuidados de saúde à população”, avança o município anadiense em nota à comunicação social.

