Colégio de Famalicão celebra 100 anos do legado de Ana Maria Javouhey

“Estar em toda a parte onde houver bem a fazer.” Com este lema, Ana Maria Javouhey deixou a sua marca no mundo e também na pequena aldeia de Famalicão, Anadia, onde desde há 100 anos se cumpre a nobre missão de formar e educar.

Apesar de, oficialmente, o centenário de fundação do Colégio de Nossa Senhora da Assunção (CNSA) e Centro Social S. José de Cluny se assinalar a 15 de outubro de 2022, as comemorações de encerramento deste ano especial foram adiadas uma semana, de forma a permitir a presença da Reverenda Superiora Geral da Congregação de S. José de Cluny, Irmã Clare Stanley.

Dar Graças por estes “100 anos de Luz” cumpriu-se com uma Eucaristia presidida pelo Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, que lembrou que “as instituições não são as casas, por mais bonitas e confortáveis que sejam, são as pessoas”. E, nesse sentido, há que enaltecer “as Irmãs e todas as pessoas que com elas, ao longo de todos estes anos, procuraram fazer o bem”. “As Irmãs são uma presença muito positiva na nossa Diocese”, frisaria o bispo de Aveiro, realçando ainda “tudo o que foi feito a nível humano, cristão e social, não apenas nesta cidade, neste concelho, mas aqui à volta; (…) permitindo que centenas de pessoas que por aqui passaram tenham crescido nos valores humanos, transmitindo-os para a sua vida”.

Da Capela do Colégio até ao atual Ginásio – que era inicialmente um espaço verde, com horta e alguns animais -, os passos deram-se com memórias feitas de fotografias, objetos e adereços lembrando o passado.

