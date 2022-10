DCTR traz espetáculo de dança a Oliveira do Bairro

“La Fora/Cá Dentro” terá lugar no dia 27 de outubro, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol.

Oliveira do Bairro

A associação cultural aveirense DCTR traz a Oliveira do Bairro, na próxima quinta-feira, dia 27, a sua criação “Lá Fora/Cá Dentro”. Este espetáculo, na área da dança, terá lugar no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, às 15h. Dirige-se a maiores de 6 anos e tem uma duração de 35 minutos. A entrada é gratuita, sujeita ao levantamento prévio de bilhete na receção do Quartel das Artes.

Sinopse

O que existe lá fora? Quantas pessoas, flores, quantos bichos, quantos mundos? E o que existe cá dentro? Quantos pensamentos, emoções, sensações?

Nos tempos que correm, a separação entre o “cá dentro” e o “lá fora” tornou-se muito clara e restrita. No entanto, será que somos capazes de olhar lá para fora e compreender todos os “cá dentro” que existem além de nós?

São apenas algumas pistas que deixamos para este espetáculo, que tem na direção artística, coreografia e interpretação, Joana Pinto, João Almeida e Susana Vilar. A composição musical é de Joana Pinto; registo fotográfico/vídeo, Catarina Feio e Flávia Costa; e produção, Maria João Sá.

A reserva de bilhetes e o seu levantamento terão de ocorrer até 72 horas antes da data do evento.