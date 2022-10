Kiwicoop mostra qualidade dos seus produtos na Fruit Attraction, em Madrid

A Kiwicoop voltou a marcar presença na Fruit Attraction, feira que se realizou em Madrid, de 4 a 6 de outubro, e onde estiveram cerca de 1.800 expositores de todo o mundo. Ao longo dos três dias, passaram pela feira mais de 90.000 visitantes.

A Kiwicoop é presença habitual na Fruit Attraction, em Madrid, bem como na Fruit Logistica, em Berlin. Presenças realizadas no âmbito de uma ação conjunta assegurada pela Associação “Portugal Fresh”. Nesta feira, marcaram presença 46 empresas portuguesas, do setor das frutas e legumes.

O conselho de administração desta organização de produtores de kiwi, sediada em Oliveira do Bairro, realça que a presença nestas feiras tem em vista a divulgação da Kiwicoop e dos seus produtos a possíveis clientes sendo, para além disso, “um ponto de encontro fundamental com todos os nossos clientes, nacionais e estrangeiros”.

A presença em Madrid “foi muito produtiva, também pela altura em que se realiza, pois estamos muito próximo do arranque da campanha do kiwi verde, e em plena campanha do kiwi amarelo e vermelho”, realçam os responsáveis da Kiwicoop. Junto dos seus clientes, habituais e potenciais, foi possível “prever a forma e a quantidade de kiwis necessários para satisfazer as suas necessidades”. Serviu também “para ver tendências nos formatos e materiais usados no embalamento da fruta”.

A Fruit Attraction e a Fruit Logistica são as duas maiores feiras do mundo em frutas e legumes. “Estar neste palco a mostrar o nosso produto, e a compararmo-nos com o que de melhor se faz a nível global, só nos valoriza, mas também obriga a fazermos cada vez mais e melhor”, admite o conselho de administração da Kiwicoop, acrescentando que “o nosso kiwi, pelas suas qualidades únicas, é um produto diferenciador, mas compete-nos mostrar essas qualidades”.

Kiwi amarelo e kiwi vermelho são foco de atração

Lá fora, são os produtos mais recentes da Kiwicoop os que cativam maior interesse: o kiwi amarelo e principalmente o kiwi vermelho, que tem muita procura.

“A oportunidade que proporcionamos a quem nos visitou, de degustar estes produtos foi muito apreciada. As reações são entusiasmantes”, constata o conselho de administração da Kiwicoop.

Também no kiwi verde houve procura por parte de novos potenciais clientes, de todas as proveniências do mundo.