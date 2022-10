Mealhada tem 14 Eco-Escolas

As escolas ou jardins que mereceram a atribuição da bandeira verde Eco-Escolas são: EB2 da Mealhada, Jardim de Infância da Pampilhosa, Jardim de Infância do Canedo, Centro Escolar do Luso, EB1 de Antes, EB de Barcouço, Centro Escolar da Mealhada, Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa, Centro Educativo da Pampilhosa, Jardim de Infância da Quinta do Valongo, Escola Profissional Vasconcellos Lebre, Jardim de Infância de Antes, Jardim de Infância de Casal Comba e Jardim de Infância do Carqueijo.

O Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE. Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. O programa é coordenado a nível internacional, nacional, regional e de escola. Esta coordenação multinível permite a confluência para objetivos, metodologias e critérios comuns que respeitam a especificidade de cada escola relativamente aos seus alunos e caraterísticas do meio envolvente.

O Município da Mealhada participa no programa desde 2008 (com um interregno entre 2010 e 2012). Neste projeto, presta apoio às escolas através do Centro de Interpretação Ambiental.