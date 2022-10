Oliveira do Bairro abre candidaturas para Bolsas de Estudo para o Ensino Superior

O Município de Oliveira do Bairro abriu o período de candidaturas a Bolsas de Estudo e Outros Apoios ao Ensino Superior, destinadas a apoiar os estudantes universitários com maiores dificuldades financeiras e mérito escolar.

As candidaturas devem ser efetuadas até dia 11 de novembro de 2022, na Plataforma SIGA (link disponível no site do Município, devidamente preenchidas e anexados os documentos solicitados.

Recorde-se que, no ano letivo 2021/2022, a autarquia atribuiu catorze Bolsas de Estudo, sendo seis novas e quatro renovações, para o grau de licenciatura, e três novas e uma renovação, para o grau de Mestrado, no valor global de cerca de 76.000€.

Para um melhor conhecimento das condições de acesso e dos documentos instrutórios da candidatura, os candidatos devem consultar o Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo e outros Apoios aos Alunos do Ensino Superior, disponível na Plataforma SIGA e no site do Município.

De acordo com o regulamento, “as bolsas de estudo revestem a natureza de um apoio pecuniário, cujo valor mensal é definido caso a caso, tendo em consideração outras bolsas de estudo ou subsídios eventualmente atribuídos aos estudantes em causa, por forma a que o somatório das mesmas não ultrapasse a Retribuição Mínima Mensal (RMMG) em vigor no ato de avaliação das candidaturas”, que no ano de 2022 é de 705€ mensais.

As Bolsas de Estudo e Outros Apoios ao Ensino Superior, atribuídas pelo Município de Oliveira do Bairro, surgem na sequência “das dificuldades económicas que afetam alguns agregados familiares do Concelho de Oliveira do Bairro, as quais constituem sérios obstáculos ao prosseguimento de estudos dos seus descendentes”, conforme refere o regulamento.

Esta iniciativa pretende “proporcionar apoio àqueles que, não obstante a sua situação económica, pretendem ultimar a sua formação académica, permitindo-se, assim, a promoção e desenvolvimento educacional da população local o que, contribuirá, futuramente, para o desenvolvimento social, económico e cultural do concelho”.