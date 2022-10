Refeições escolares asseguradas em Antes, Barcouço e Casal Comba

Esta alteração obrigou à reorganização do serviço de distribuição de refeições.

A Câmara da Mealhada conseguiu, neste ano letivo de 2022/23, criar condições para assegurar o fornecimento de refeições no interior das escolas que não dispõem de cozinha e refeitório.

Esta mudança que afeta algumas dezenas de alunos das escolas básicas de Barcouço, de Antes e de Casal Comba, permite que já não tenham que se deslocar para fora do recinto escolar, para almoçar.

Esta alteração obrigou à reorganização do serviço de distribuição de refeições e, no caso de Antes e de Casal Comba, foi possível reorganizar os espaços escolares de forma a criar um “refeitório”. Já em Barcouço, a solução passou mesmo pela instalação de um módulo refeitório no recinto escolar.

“Desta forma, conseguimos que estas crianças, estes agregados familiares, tenham as mesmas condições, inclusive financeiras, que existem nas outras escolas do concelho, por exemplo nos centros escolares.

Notícia completa na edição impressa ou digital