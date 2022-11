Anadia atinge uma das melhores pontuações de sempre no Galardão Eco XXI

13 estabelecimentos de ensino do concelho de Anadia foram contemplados com a Bandeira Verde Eco-Escolas 2022.

O Município de Anadia conquistou, uma vez mais, o galardão Bandeira Verde Eco XXI 2022, tendo atingido uma das suas melhores pontuações, ultrapassando o patamar dos 70 por cento, avança a autarquia em nota de imprensa.

A distinção, instituída pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que visa reconhecer o trabalho realizado pelos municípios em prol do desenvolvimento sustentável, foi entregue, na passada quinta-feira, 27 de outubro, numa cerimónia que decorreu em Ermesinde, Valongo.

De salientar que, “desde 2015, o Município de Anadia tem vindo a traçar um caminho de grande sustentabilidade, apostando em várias políticas ambientais e na promoção de boas práticas, o que se tem refletido na pontuação que tem vindo a obter, ao longo destes anos, por parte da ABAE”, destaca o Município.

Para o vereador Lino Pintado, com o Pelouro do Ambiente, esta distinção “é um reconhecimento que certifica o trabalho realizado e nos incentiva a continuar o caminho traçado. Um caminho que, de forma equilibrada, busca as soluções mais ambientalmente sustentáveis. Estamos focados em mitigar e ultrapassar os grandes desafios que a atualidade nos coloca, para que o presente e futuro de Anadia seja encarado com mais otimismo e fundada esperança”.

