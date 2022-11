Anadia recebe Campeonato Nacional de Matraquilhos

O Campeonato Nacional de Matraquilhos 2022 vai decorrer, nos dias 10 e 11 de dezembro, no Pavilhão de Desportos de Anadia, localizado no Complexo Desportivo, com o apoio do Município de Anadia.

O evento, organizado pela Federação Portuguesa de Matraquilhos e Futebol de Mesa e homologado pela International Table Soccer Federation (ITSF), vai envolver cerca de 200 atletas, oriundos de vários pontos de Portugal, sendo o maior evento da modalidade a nível nacional.

A competição vai ser disputada por equipas e a título individual, em várias categorias. Contará com transmissão em Live Stream, através das plataformas e canais digitais de divulgação da Federação.

De sublinhar que o executivo anadiense deliberou atribuir um apoio financeiro de 2 mil euros para a realização deste evento desportivo.