Associação Cantanhede Cycling instala-se na escola primária da Pena

A antiga escola primária da Pena vai ganhar nova vida, com a cedência de parte do imóvel à Associação Desportiva Cantanhede Cycling (ADCC), que aí vai instalar-se no âmbito de um protocolo que envolve ainda o Município de Cantanhede, União de Freguesias de Portunhos e Outil e Fábrica da Igreja Paroquial de Portunhos.

O acordo de cedência e utilização foi concretizado esta semana e permitirá à associação desportiva instalar no local a sua sede social e desenvolver diversas atividades.

“O Município não quer que o seu património se degrade por falta de utilização, daí a importância da concretização destas parcerias”, explicou a presidente do Município, Helena Teodósio, congratulando-se com o facto de se tratar de “uma associação desportiva tão dinâmica e com provas dadas” a dinamizar “um espaço repleto de histórias e memórias”.

“Estas antigas escolas refletem a identidade de muitas freguesias e representam um período de aprendizagem inesquecível para muitas pessoas, daí que não as possamos deixar ao abandono. Dá-se a feliz coincidência de ser uma associação desta freguesia a promover a adesão das crianças e jovens à atividade desportiva”, enfatizou a autarca, que se fez acompanhar na sessão pelo vice-presidente Pedro Cardoso e o vereador Adérito Machado.

O objeto do protocolo refere a “cedência gratuita da totalidade das instalações da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Pena à Freguesia a qual, por sua vez, as cede à ADCC e à Fábrica da Igreja, passando a ser destas entidades a inteira responsabilidade das atividades a desenvolver”.

A parte das instalações cedida à ADCC compreende uma sala grande, duas casas-de-banho e uma sala de menor dimensão, que corresponde à ala direita do edifício.

Ainda segundo o protocolo, a UF de Portunhos e Outil suportará os encargos decorrentes e as despesas inerentes à utilização do imóvel, nomeadamente os serviços de energia elétrica e água, enquanto a ADCC e a Fábrica da Igreja suportarão os encargos com gás, seguros, limpeza e outras despesas inerentes à utilização das instalações que lhe são cedidas, caso existam.

Salvaguardada está a cedência das instalações, nomeadamente as salas de maior dimensão, sempre que se realizem atos eleitorais.