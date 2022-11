Caixa Multibanco assaltada em Sepins sem explosões nem alarmes

Uma caixa ATM (multibanco) foi assaltada na madrugada do último sábado, em Sepins, Cantanhede, através de um método invulgar, de forma silenciosa e sem explosões.

Na caixa ATM, instalada no edifício da Junta de Freguesia, na Rua do Junqueiro, foi aberto um buraco (possivelmente, através de laser), com cerca de 15 a 20 cm, o suficiente para ali entrar uma mão.

O buraco na parte superior do Multibanco terá sido quanto bastou para aceder à parte eletrónica da máquina. Por aí, os assaltantes terão ligado um terminal externo e dado ordem para a saída do dinheiro. Não se sabe quanto dinheiro foi levado, no entanto a caixa multibanco teria sido carregada com um montante avultado, de forma a responder às necessidades do fim de semana.

Nem o alarme da Junta nem o da caixa ATM dispararam, tendo o alerta para a GNR sido dado apenas às 8h50, quando alguém se dirigiu à máquina ATM e se deparou com o buraco e desativação da mesma. A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.