EFTA quer ser escola mais especializada e com melhores condições para os alunos

O diretor da EFTA – Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro, Manuel Torrão, afirmou que “cada vez há mais dificuldades” em manter a escola em funcionamento, mas o seu objetivo é contrariar esta situação, sublinhando ainda que é fulcral que o Estado mantenha “o pagamento às escolas”, pois, caso contrário, irá provocar “grandes constrangimentos”.

Manuel Torrão alertou para esta situação durante a Cerimónia de Abertura do Ano Letivo 2022/2023, que decorreu no dia 28 de outubro, no Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.

Um dos objetivos da EFTA, referenciados pelo diretor, é a candidatura a Fundos Europeus do Plano de Recuperação e Resiliência para a criação de um “Centro Tecnológico e Especializado”, tornando a Escola “mais especializada” e com “melhores condições para os alunos”.

Estiveram presentes na cerimónia e proferiram algumas palavras, o presidente da direção da Casa Vera Cruz, Padre João Alves, o presidente da Câmara Municipal de Bissau, Fernando Mendes, o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, e o diretor do Gabinete de Cooperação e Relações Internacionais da Câmara Municipal de Bissau, Jaime Nhate.

