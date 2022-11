Geminação leva alunos de Oliveira do Bairro a Lamballe

Um grupo de 41 alunos do 3.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) partiu no sábado, dia 5 de novembro, em direção a Lamballe, para mais uma edição do intercâmbio escolar, no âmbito da geminação entre o município de Oliveira do Bairro e aquela cidade francesa.

Lília Ana Águas, Presidente do Comité de Geminação português e Vereadora da Educação do Município de Oliveira do Bairro, e Álvaro Reis, Diretor do AEOB, marcaram presença no momento da partida, tendo a vereadora assumido esta atividade como “mais um importante momento de partilha e de descoberta de novas realidades que nos enriquecem, de cultivo de relações entre jovens e famílias, que aproximam comunidades e fomentam o desenvolvimento de cidadãos, portugueses e franceses, mais abertos à pluralidade, à diversidade e ao mundo”.

Os jovens portugueses foram acolhidos por alunos, e suas famílias, do Collège Simone Veil e do Collège Sacré-Coeur, da cidade de Lamballe. Ao longo desta semana, os alunos oliveirenses vão ser brindados com um intenso programa de atividades, que passa, por exemplo, por visitas a lugares icónicos como o deslumbrante Mont Saint-Michel, considerado pela UNESCO como Património Mundial, a cidade corsária e muralhada de Saint-Malo, muito apreciada pela comitiva portuguesa.

Lília Ana Águas avançou ainda que “uma das nossas intenções para 2023, ano em que comemoramos 25 anos da nossa Geminação, é alargar o processo de intercâmbio de estudantes ao ensino profissional de ambas as comunidades. Para o efeito, temos contado com o apoio imprescindível do Instituto Profissional da Bairrada (IPB) e dos membros do Comité de Geminação de Lamballe”.

Recorde-se que desde 1998, ano da assinatura do Protocolo de Geminação entre as duas cidades, que alunos do concelho de Oliveira do Bairro visitam Lamballe e recebem em suas casas os seus congéneres franceses, num intercâmbio escolar que tem marcado não só a ligação entre as duas comunidades, mas sobretudo todos aqueles que passaram por esta inesquecível experiência, que muitos não hesitam em repetir.

A comunidade de Lamballe pertence à região da Bretanha e ao departamento de Côtes-d’Armor, uma região particularmente bela, hospitaleira, onde já se estuda português e se prezam muito os amigos de Oliveira do Bairro.