Homem assalta caixa de esmolas em capela de Fermentelos

Um homem de 27 anos foi identificado pela GNR, na passada segunda-feira, por ter assaltado duas caixas de esmolas na Capela de Nossa Senhora da Saúde, em Fermentelos.

O homem em causa, que terá praticado o crime na madrugada de domingo, partiu um vidro para aceder ao interior do templo, descendo por uma corda para subtrair as esmolas da capela.

Segundo apurou o JB, o homem, de nacionalidade estrangeira mas a residir naquela freguesia de Águeda há já vários anos, terá furtado 240 euros que se encontravam nas duas caixas de esmolas, acabando por confessar o crime às autoridades.

Foi a senhora que regularmente zela pela limpeza daquele espaço que se deparou com o cenário do crime, com a corda ainda pendurada no interior da capela, tendo avisado a Junta de Freguesia e as autoridades para o sucedido.

No dia seguinte ao furto, a GNR identificou o suspeito do mesmo.