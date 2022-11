Irmãos de Anadia reativam negócio de paletes

A ideia do negócio surgiu quase de uma conversa coloquial entre tio e sobrinhos. Tendo já experiência no fabrico e reparação de paletes, e convicto nas necessidades do mercado, André Barros convenceu o tio, emigrado nos Estados Unidos da América, a investir numa empresa já existente e desafiou o irmão, Ricardo Barros, a gerir a Omega Pallets em conjunto.

Com o investimento inicial, os gémeos adquiriram uma empresa já existente (em Aguim, Anadia), renovaram a imagem e fizeram as obras necessárias para um melhor funcionamento da estrutura e, acima de tudo, garante de melhores condições de trabalho para os colaboradores.

Apesar de ambos os irmãos já terem experiência na reparação de paletes e na área de gestão, é a qualidade e experiência de trabalho da equipa de produção que imprime sucesso à Omega Pallets.

“Aquando do momento da aquisição da empresa, todos os antigos colaboradores foram empregados, pois a qualidade estava lá. Simplesmente precisavam de uma visão comum que os motivasse”, realçam André e Ricardo Barros. E o resultado está à vista. No primeiro semestre de gestão, o volume de negócio acumulado é já superior a meio milhão de euros.

Depois de arrumada a casa, foram consolidadas relações comerciais com empresas conceituadas da Bairrada, nos ramos da cerâmica, metalúrgica e componentes automóveis. “Com o foco sempre na relação com o cliente, a promessa de entrega do melhor produto possível é aplicada em cada tábua, cada prego, cada palete”, sublinham os sócios.

Os gémeos consideram ainda que o primeiro objetivo foi alcançado: “Arrumámos a nossa casa e demos condições de trabalho dignas para que os nossos colaboradores possam fazer o melhor trabalho possível.”

As próximas metas visam a expansão Omega Pallets, implementação de economia circular, certificação EPAL – “para que possamos ser reparadores certificados de Europaletes” -, e, por conseguinte, ser referência do mercado na produção e reparação de paletes de madeira e representar Anadia no Ranking das 1500 maiores empresas do Distrito de Aveiro.