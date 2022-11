Mais de 3000 pessoas visitaram a Feira de Emprego Universidade 5.0

Entre os dias 8 e 10 de novembro, a Universidade de Aveiro (UA) abriu as portas a mais uma edição da Feira de Emprego U5.0, com 86 stands de empresas nacionais, das mais diversas áreas, 833 entrevistas realizadas e 3 Talks sobre competências de emprego com lotação esgotada.

Os números registados nos 3 dias da edição de novembro 2022 da Feira de Emprego U5.0 da UA superaram todas as expectativas.

Ás empresas presentes no evento – realizado na Tenda U5.0, montada ao lado da Biblioteca – somam-se mais duas dezenas em lista de espera. Lotação esgotada também para as Talks 5.0, sobre competências essenciais para a entrada no mundo do trabalho.

Em resposta às muitas ofertas de emprego e estágio, oito centenas de currículos foram enviados antecipadamente. Muitos outros candidatos entregaram o CV durante a Feira às entidades e ofertas selecionadas.

A U5.0 regressa em maio de 2023, com espaço apenas para entrevistas e em novembro para mais uma edição completa da Feira de Emprego.