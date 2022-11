Município de Ílhavo abre inscrições para as Férias de Natal  

A pensar na pausa letiva de dezembro, o Município de Ílhavo preparou três programas especiais para os mais novos – “Férias Divertidas Natal”, “Natal no Museu Marítimo de Ílhavo – Natal Azul” e “Safra – faz-te à vida!”, entre 19 e 30 de dezembro.

As “Férias Divertidas Natal” destinam-se às crianças entre os 6 e os 12 anos de idade e decorrem de 19 a 23 e de 26 a 30 de dezembro, entre as 9h e as 17h30.

As inscrições realizam-se a partir de 21 de novembro e até à segunda-feira anterior ao início de cada semana de atividade nas Piscinas Municipais de Ílhavo e Gafanha da Nazaré. Uma semana de férias tem um custo de 50 euros e inclui a oferta de um kit.

O “Natal no Museu Marítimo de Ílhavo – Natal Azul” destina-se à mesma faixa etária (6-12 anos) e decorre de 21 a 23, entre as 14h e as 17h, no Museu Marítimo de Ílhavo (MMI). As inscrições têm lugar de 23 de novembro até 20 de dezembro, no MMI, e têm um custo de 5 euros por dia ou de 12 euros para três dias.

A “Safra – faz-te à vida!” destina-se a jovens dos 10 e os 14 anos e será composta por dois períodos, de 21 a 23 de dezembro (atividades diárias) e de 26 a 30 de dezembro (atividades semanais), entre as 9h30 e as 12h30, no Estaleiro – Estação Científica de Ílhavo. As inscrições serão efetuadas nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, a partir de 28 de novembro até à segunda-feira anterior ao início da semana de atividade, com uma taxa é de 5 euros por dia ou de 20 euros por semana.

Há ainda um Pacote de Família (irmãos), dois ou mais elementos do mesmo agregado familiar, que contempla um desconto de 10% sobre o total da inscrição.

A informação mais detalhada está disponível em www.cm-ilhavo.pt.