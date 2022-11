Rally Legends volta ao Bussaco

A prova terá início dia 4 de novembro, com uma partida simbólica junto à Câmara da Mealhada e uma Super Especial, nessa noite, no Vale de Açores, em Mortágua.

Foto de arquivo

O Rally Legends, prova mítica em que carros e pilotos lendários percorrem as estradas da Serra do Bussaco, parte do Luso para os municípios de Mealhada, Mortágua e Penacova. Este Rally é composto por várias secções fechadas bem conhecidas no mundo dos ralis e uma secção mais “citadina” que terá o seu expoente mais alto no dia 5.

No sábado, dia 5 de novembro, realizam-se os primeiro, segundo e terceiro troços por terras de Penacova e Mealhada e, já no domingo, realiza-se o quarto troço, culminado o dia com a entrega de prémios no centro do Luso.

Programa

Sexta-feira, 4 de novembro

08h00 às 15h00 – Verificações documentais e técnicas.

15h30 às 17h30 – Apresentação e Partida Simbólica das equipas participantes a partir da Câmara Municipal da Mealhada

18h10 – Entrada do primeiro concorrente no Parque Fechado

20h00 – Super Especial Mortágua no Vale de Açores (Mortágua)

22h30 – Entrada do primeiro concorrente no Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

Sábado, 5 de novembro

08h30 – Saída do primeiro concorrente do Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

08h48 – Partida do Rally Legends, primeiro troço (duas passagens) (Algeriz – Luso)

09h13 – Reagrupamento do Rally Legends na Avenida Emídio Navarro (Luso)

11h43 – Entrada do primeiro concorrente no Parque Fechado em Penacova

13h13 – Saída do primeiro concorrente no Parque Fechado na Câmara Municipal de Penacova

13h40 – Partida do 2º Troço – Traçado original Rali Portugal (Penacova – Bussaco)

16h30 – Entrada do primeiro concorrente no Parque Fechado na Avenida Emídio Navarro (Luso)

17h30 – Drink Break com todos os concorrentes na Tenda Legends. Local

21h00 – Partida 3º Troço (duas passagens sem tempos) Boucle “Alfredo César Torres” – Luso

22h30 – Entrada em Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

Domingo, 6 de novembro

09h15 – Saída do primeiro concorrente do Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)

10h05 – Partida do 4º Troço (duas passagens) (Trezói – Luso)

10h25 – Reagrupamento do Rally Legends na Avenida Emídio Navarro (Luso)

12h55 – Chegada do Rally Legends (entrada em Parque Fechado junto ao Palace Hotel do Bussaco)

13h30 – Almoço junto ao Palace Hotel do Bussaco

16h30 – Entrega de Prémios na Avenida Emídio Navarro no Luso