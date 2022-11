Sabores locais em prova no Mercado de Cantanhede

O Mercado Municipal de Cantanhede vai ter na manhã do próximo sábado, dia 19 de novembro, um ambiente diferente do habitual, com a realização de algumas ações de animação. O objetivo, avança a autarquia, “é dinamizar a afluência de visitantes e evidenciar algumas das vantagens de fazer compras numa área comercial vocacionada para a venda dos produtos locais”.

Promovido pela Câmara Municipal, em parceria com a CIM – Região de Coimbra, no âmbito do projeto “Rota dos Mercados”, o evento inclui a participação da Chefe Inês Branco, que num showcooking irá confecionar sabores a partir da utilização de produtos agrícolas cultivados na zona. Vencedora do “Young Chef Award Região de Coimbra/2021, Inês Branco contará com o apoio de alunos dos cursos de Cozinha/Pastelaria e de Restaurante/Bar da Escola Técnico-Profissional de Cantanhede, que irão oferecer aos visitantes do mercado o resultado da experiência, servindo ainda vinhos de empresas produtoras locais que se associaram à iniciativa. São elas a Adega Cooperativa de Cantanhede, a Quinta de Baixo, a Quinta do Pingão, a Alfora Vinhos, a Avelino Reis dos Santos, a Quinta Vale d’Igreja, a Adega Silva Salgado e Idálio Estanislau, assinalando-se assim o Dia Mundial do Enoturismo.

Outra vertente relevante do programa é a inauguração da exposição de fotografia “Tanoaria — uma arte em extinção?!”, um testemunho que segundo a autora, Ana Cristina Silva, visa dar visibilidade a uma atividade cada vez menos conhecida e promover o reconhecimento da sua importância.

A animação musical do recinto do Mercado Municipal estará a cargo da concertinista Laura Nadine Santos e do guitarrista José Loureiro.

Esta ação no âmbito da “Rota dos Mercados” visa promover também a plataforma digital Da Terra à Mesa, através da qual se faculta o contacto direto dos consumidores com os pequenos agricultores locais, incrementando por essa via a comercialização dos seus produtos.

Criada no âmbito do Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor (GMAA), a plataforma representa uma aposta na dinamização do setor primário da economia, pois assegura um circuito curto de comércio que reduz a intermediação e que não só facilita a todos os consumidores um acesso rápido a produtos saudáveis e de elevada qualidade, como funciona como um canal eficaz para o escoamento da produção local em pequena escala.