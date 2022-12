Água de Luso distinguida como “Powerful Brand”

A Água de Luso foi reconhecida, recentemente, como a marca mais poderosa no “Powerful Brand/Marcas com valor” na categoria Águas, um reconhecimento que vem agora juntar-se à extensa lista de distinções nacionais e internacionais da marca que conta com mais de 170 anos de história.

A iniciativa, que mede o valor das marcas a partir de KPI´s (Key Performance Indicator), nos territórios da Sustentabilidade, da Ética, da Inovação, do Propósito da Marca, este ano contou com uma amostra de 309 marcas, em 74 setores de atividade em Portugal.

“É com enorme satisfação que recebemos esta distinção que comprova, uma vez mais, a nossa forte aposta em qualidade aliada a uma estratégia de inovação e com foco na sustentabilidade. O trabalho de marca ao longo dos anos tem sido crucial para estas conquistas, que são uma demonstração clara da nossa ligação às diferentes gerações” afirma Sara Ornelas, responsável de marketing da Água de Luso.