Município de Águeda e Eco-Escolas premiadas com Bandeiras Verdes

O projeto “Muros Com Vida”, desenvolvido pelo Município de Águeda junto da comunidade escolar, e mais quatro iniciativas de eco-escolas do concelho foram premiadas, na quinta-feira, no âmbito do Dia das Bandeiras Verdes, que decorreu em Torres Novas.

Estes prémios foram atribuídos pela ABAAE – Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação, que distinguiu os melhores trabalhos desenvolvidos pelas eco-escolas no âmbito da educação e sensibilização ambiental durante o ano letivo 2023/24.

“Estas distinções demonstram uma aposta estratégica que temos assumido com as escolas do concelho para que mantenham padrões educativos que abordem as áreas ambientais e sensibilizem as nossas crianças para a importância da preservação dos ecossistemas”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, dirigindo uma palavra de parabéns às eco-escolas distinguidas.

O Município de Águeda recebeu o “Prémio Muros com Vida”, que destacou os municípios que “melhor trabalharam com as suas escolas demonstrando, com evidências, a forma como incentivaram as suas escolas a participar, o apoio técnico e logístico prestado e as formas de comunicação utilizadas para divulgar o projeto”, refere a ABAAE.

Neste projeto em concreto, foram pintados em três muros (JI Castanheira do Vouga, EB de Macinhata do Vouga e EB Professor Artur Nunes Vidal) diferentes espécies representativas da fauna local, num processo criativo de sensibilização para a proteção e conservação destas espécies.

A ABAAE distinguiu também quatro escolas do concelho pelos desafios realizados no ano letivo 2023/2024, a saber o Patronato de Nossa Senhora das Dores, pelo projeto “Recreios com Vida”, tendo ainda sido reconhecido como escola madrinha 2023/24; a EB de Águeda, que venceu o concurso nacional póster eco-código; a Escola Básica Artur Nunes Vidal (Fermentelos), com o projeto “O Mar começa aqui”; e a Escola Secundária Adolfo Portela, com o Prémio Geração Depositrão.