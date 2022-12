Aguada de Cima: Detido em flagrante por furto de combustível

Homem de 44 anos aproveitou dia de Natal para furtar combustível no interior de uma empresa.

A GNR, através do Posto Territorial de Águeda, deteve ontem, no dia de Natal, um homem de 44 anos por furto de combustível, na localidade de Aguada Cima, no concelho de Águeda.

No âmbito de uma denuncia por furto de combustível no interior de instalações industriais, os militares da GNR deslocaram-se ao local tendo intercetado o suspeito, em flagrante, junto a uma máquina industrial a furtar combustível.

Segundo as autoridades, o homem tinha na sua posse uma mangueira e dois recipientes com 30 litros de combustível, que foram devolvidos ao seu legítimo proprietário.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Águeda.