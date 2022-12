Porcel: Alfaiates da porcelana há 35 anos com qualidade e excelência à medida

Entre outros marcos na memória, a empresa esteve associada ao fabrico das peças para a celebração dos 200 anos do Citibank, e telhas especiais cobertas a ouro para o Santuário do Báb, em Haifa, Israel.

A Porcel nasceu em 1987 pela mão do empresário Adolfo Roque, com o fim de produzir peças de porcelana para uma gama média-alta alta do mercado. Volvidos 35 anos, a empresa de Oliveira do Bairro está a canalizar 98% da sua produção para o estrangeiro, fruto do seu vanguardismo em termos de processos de produção, preparação de recursos humanos e das certificações ambientais e de qualidade.

Entre muitos outros marcos na memória destes 35 anos, a Porcel esteve associada ao fabrico das peças para a celebração dos 200 anos do Citibank, o maior banco do mundo, sediado nos Estados Unidos da América e com delegações espalhadas por todos os cantos do mundo. Este projeto foi emblemático pela quantidade de peças produzidas e pela maior operação logística realizada pela Porcel até aos dias de hoje, ao expedir peças para todas as delegações do gigante Citibank.

Outro grande projeto passou pela produção de telhas especiais cobertas a ouro para o Santuário do Báb, em Haifa, Israel, que está incluído na lista de Patrimónios Mundiais da UNESCO. Um desafio de três anos de investigação para produzir as cerca de 12 mil telhas douradas para aquele valor universal para a herança comum da humanidade.

Hoje, com 35 anos de atividade, a prestigiada marca de indústria de porcelana exporta quase a totalidade da sua produção. E a receita passa pelo “vigor, resiliência e uma grande capacidade de se adaptar aos cenários imprevisíveis da economia”, aponta o administrador Miguel Roque Bouça, sobrinho do conhecido empresário Adolfo Roque, que escolheu o dia do seu aniversário para abrir as portas desta nova empresa, que fundou dez anos depois da Revigrés.

