APPACDM Anadia assinala Dia da Pessoa com Deficiência e quer envolver a comunidade

Destaque para a criação de uma moldura humana, no dia 6 de dezembro, envolvendo a família da APPACDM de Anadia e alunos do Agrupamento de Escolas de Anadia.

De 2 a 9 de dezembro, “é a INclusão que Move” a APPACDM de Anadia que, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, desenhou um cartaz diferenciado de eventos, procurando criar um instrumento de estratégia e de inteligência social, capaz de contrariar desvantagens e limitações, e de desenvolver ciclos de oportunidades de ação, de inclusão e de melhoria da qualidade de vida de todos quantos a instituição apoia.

Nesta linha de pensamento, haverá vários momentos, a começar por esta sexta-feira, dia em que a APPACDM leva os seus clientes a ver o musical “O Feiticeiro de Oz”, ao Porto.

No sábado, dia 3, desenrola-se uma das atividades que se destina à sensibilização e promoção dos Direitos da Pessoa com Perturbação do Desenvolvimento Intelectual, e que se dirige à comunidade em geral.

Trata-se da inauguração de uma exposição de pintura (na Biblioteca Municipal de Anadia), que reunirá cerca de 20 obras dos clientes de CACI, inscritos na Oficina de Artes Plásticas do CACI da APPACDM de Anadia. A inauguração está marcada para as 15h do dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, ficando patente até ao final do mês de dezembro.

Outro dos momentos que envolve a comunidade é a criação de uma Moldura Humana com todos os clientes e formandos da APPACDM de Anadia e alunos do Agrupamento de Escolas de Anadia, no dia 6 de dezembro, pelas 15h, no Estádio Municipal de Anadia, para a construção de uma imagem – o símbolo criado pelas Nações Unidas para a representação da Acessibilidade, Inclusão e Cidadania.

Ao longo da semana, haverá outros momentos, dirigidos aos clientes e colaboradores.