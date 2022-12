Bicicleta elétrica adaptada ajuda aluno de Oliveira do Bairro a ir às aulas

O jovem Mateus Barroco, aluno do 12.º ano do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro recebeu na terça-feira, dia 20 de dezembro, uma bicicleta elétrica adaptada, que o vai ajudar nas suas deslocações dentro da escola.

Mateus foi diagnosticado em 2013 com um meduloblastoma, que lhe afeta sobretudo a motricidade, para além de outras condicionantes e limitações. Muito querido pelos seus colegas, foi a sua turma do 12.º ano, com a ajuda da diretora de turma, Maria Celene Marques, quem avançou com a iniciativa de adquirir uma bicicleta que lhe facilitasse o acompanhamento presencial das aulas, oferecendo-lhe maior mobilidade e segurança.

Efetuados alguns contactos, nomeadamente com a direção do Agrupamento de Escolas e com o executivo da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a autarquia avançou com a aquisição da bicicleta elétrica adaptada, que conta com três rodas, entregando-a ao Agrupamento, que por sua vez, a disponibilizou ao jovem Mateus.

Lília Ana Águas, vereadora da Educação, mostrou-se “emocionada, por termos encontrado uma forma de ajudar o Mateus”, porque “são estas ações que nos relembram a razão de estarmos na política e de prestarmos serviço público: ajudar quem mais precisa, melhorar a vida de todos”.

Rui Barroco, pai de Mateus, deixou um agradecimento “à Câmara Municipal e à Prof. Maria Celene Marques, por terem conseguido concretizar este nosso desejo, que nos deixa muito felizes”. “Não estava a ser fácil para nós encontrar uma fábrica que parasse a sua produção para construir algo tão específico, que fosse à medida do Mateus, e vocês conseguiram-no e só podemos agradecer pelo vosso empenho e solidariedade”, acrescentou.