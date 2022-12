Detidos em flagrante por furto em estabelecimento de Cantanhede

GNR deteve um dos suspeitos no local e localizou outro que estava em fuga.

A GNR, através do Posto Territorial de Ançã e Cantanhede, deteve dois homens de 23 e 32 anos, no passado dia 29, por furto em estabelecimento comercial, no concelho de Cantanhede.

Na sequência de uma denúncia a dar conta de um furto em estabelecimento comercial, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, onde efetivaram a detenção de um dos suspeitos. Apurou-se que um segundo suspeito tinha iniciado uma fuga a pé, pelo que foram realizadas diligências policiais que permitiram localizá-lo e detê-lo, momentos depois.

No decorrer da operação, foi possível recuperar e apreender diverso material, destacando-se 500 euros em numerário e dois telemóveis.

Os detidos, ambos com antecedentes criminais, foram constituídos arguidos e presentes no Tribunal Judicial de Cantanhede, para aplicação das medidas de coação.