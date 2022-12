Futsal: Nuno Dias renova pelo Sporting por mais 5 anos

O trabalho que Nuno Dias tem feito ao longo de dez anos no comando da equipa de futsal do Sporting não passou despercebido aos responsáveis do clube leonino, com a renovação de contrato até 2027.

Desde 2012 até à data, o treinador bairradino (que completa 50 anos esta quarta-feira, dia 28 de dezembro) conquistou 30 troféus: duas Ligas dos Campeões, sete títulos de campeão nacional, sete Supertaças, seis Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e quatro Taças de Honra de Lisboa.

Nuno Dias foi considerado o melhor Treinador de Clube do Mundo pela Futsal Planet Awards 2021 em janeiro deste ano, e recebeu ainda o título de professor especialista ‘Honoris Causa’ pelo Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo (ISCE).

Há 15 dias, na 11.ª Gala do Desporto do JB, foi distinguido com o prémio Treinador do Ano.