Mealhada inaugura amanhã iluminação de Natal

A iluminação de Natal na Mealhada é inaugurada amanhã, dia 10 de dezembro, pelas 18h, após a chegada do Pai Natal e uma tarde com muita animação. Segue-se a Pampilhosa, às 19h. No domingo, o desfile de Pais Natais Motard, com mais de uma centena de participantes, vai percorrer todo o concelho.

A Magia do Natal invade, verdadeiramente, a Mealhada, este sábado, com a inauguração do Mercadinho de Natal e da iluminação natalícia. O Jardim Municipal será palco das diversas atividades, a partir das 15h, com música ao vivo, com o saxofonista Tiago Taborda, insufláveis para as crianças, com a chegada do Pai Natal (16h) e com os cânticos de Natal pelo grupo GEDEPA. Às 18h acendem-se as tradicionais luzes da quadra.

No domingo, o destaque vai para o desfile de Pais Natais Motard, com concentração a partir das 14h, frente à Câmara Municipal da Mealhada, partindo numa viagem com mais de 100 participantes por todo o concelho.

No Jardim Municipal da Mealhada mantém-se a animação, com o Mercadinho e a atuação, às 17h, do Grupo Regional da Pampilhosa do Botão, com cânticos de Natal.