Natal a Vapor na Linha do Vouga com regresso do Comboio Histórico

LIgação Aveiro Macinhata do Vouga com carruagens históricas rebocadas pela locomotiva a vapor CP E214.

A edição de Natal 2022 do Comboio Histórico do Vouga vai ser lançada pela CP-Comboios de Portugal, nos dias 10 e 17 de dezembro, no percurso entre Aveiro e Macinhata do Vouga.

Nesta edição, as carruagens históricas, com uma capacidade de 206 lugares, são rebocadas pela locomotiva a vapor CP E214, construída pela casa alemã Henschel & Sohn.

Em Aveiro, o comboio inicia a viagem às 13h35, seguindo até Águeda, estação em que efetua uma paragem de 15 minutos, para embarque de clientes que pretendam efetuar a viagem a partir daquela estação.

Durante o trajeto existe animação de Natal e a chegada a Macinhata de Vouga está prevista para as 15h25.

Já em Macinhata, os clientes têm a oportunidade de visitar o Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga e adquirir produtos regionais.

O regresso de Macinhata do Vouga é às 16h33 para a paragem de cerca de duas horas em Águeda, tempo destinado à visita da cidade e às atrações natalícias.

A partida de Águeda é pelas 19h14 com chegada prevista a Aveiro às 20h12.

O bilhete pode ser comprado nas bilheteiras CP, bilheteira online ou em trânsito, pelo preço de 40 euros para adulto e 25 euros para crianças, dos 4 aos 12 anos.

Em 2022, as anteriores edições do Comboio Histórico do Vouga registaram um enorme sucesso, com níveis de procura que, praticamente, esgotaram a capacidade de lugares oferecida, tendo já viajado mais de 3.900 clientes.

Informações mais detalhadas em cp.pt.